Тимошенко ”наехала” на Мороза и назвала себестоимость газа

Завтра, после выводов профильных комитетов парламента, Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о создании специальной следственной комиссии по расследованию ситуации с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента председатель ВР Александр МОРОЗ после того, как лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что «Александр МОРОЗ не внес это постановление (речь идет о проекте постановления о создании комиссии – УНИАН) в повестку дня ВР».

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что на сегодня повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги связано с повышением цены на газ. Она отметила, что, по подсчетам оппозиции, себестоимость газа, который добывается в Украине, «со всеми накрутками» составляет 114 грн. за тысячу кубометров, тогда как за него платится 414 грн. «Эти деньги перекачиваются в «РосУкрЭнерго», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что таким образом делается все для того, чтобы зарабатывали «РосУкрЭнерго» и власть». Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что выступает на заседании ВР как представитель оппозиции.

Кроме того, на заседании парламента выступил член фракции СПУ Василий ВОЛГА, который предложил создать рабочую группу при участии народных депутатов, представителей правительства и Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики, чтобы рассмотреть вопрос о возможности поиска путей для удешевления цены на газ и соответственно неповышение цен на жилищно-коммунальные услуги.