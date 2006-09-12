Ющенко зарабатывает больше Качинського

Опубликован рейтинг зарплат высших чиновников

Зарплаты политических лидеров по данным Hay Group Пост Ежемесячная зарплата ($тыс.) Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун 50,1 Президент США Джордж Буш 33,5 Премьер-министр Великобритании Тони Блэр 28,6 Канцлер Германии Ангела Меркель 27.7 Президент Украины Виктор Ющенко 6,5 Президент России Владимир Путин 6,2 Премьер-министр Польши Ярослав Качинський 5,6 Президент Грузии Михаил Саакашвили 2,4 Президент Беларуси Александр Лукашенко 2,3 Газета "Сегодня"

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