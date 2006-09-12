Ющенко зарабатывает больше Качинського

09:23, 12 сентября 2006
Политика
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Опубликован рейтинг зарплат высших чиновников

Зарплаты политических лидеров по данным Hay Group

ПостЕжемесячная зарплата ($тыс.)
Премьер-министр СингапураЛи Сянь Лун50,1
Президент СШАДжордж Буш33,5
Премьер-министр ВеликобританииТони Блэр28,6
Канцлер ГерманииАнгела Меркель27.7
Президент УкраиныВиктор Ющенко6,5
Президент РоссииВладимир Путин6,2
Премьер-министр ПольшиЯрослав Качинський5,6
Президент ГрузииМихаил Саакашвили2,4
Президент БеларусиАлександр Лукашенко2,3

Газета "Сегодня"

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