Ющенко зарабатывает больше Качинського
09:23, 12 сентября 2006Политика
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Опубликован рейтинг зарплат высших чиновников
Зарплаты политических лидеров по данным Hay Group
|Пост
|Ежемесячная зарплата ($тыс.)
|Премьер-министр Сингапура
|Ли Сянь Лун
|50,1
|Президент США
|Джордж Буш
|33,5
|Премьер-министр Великобритании
|Тони Блэр
|28,6
|Канцлер Германии
|Ангела Меркель
|27.7
|Президент Украины
|Виктор Ющенко
|6,5
|Президент России
|Владимир Путин
|6,2
|Премьер-министр Польши
|Ярослав Качинський
|5,6
|Президент Грузии
|Михаил Саакашвили
|2,4
|Президент Беларуси
|Александр Лукашенко
|2,3
Газета "Сегодня"
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