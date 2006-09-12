Буш собирается в Украину

Президент США Джордж БУШ намерен в ближайшее время посетить Украину.

Вчера вечером в эфире телеканала "1+1" посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР уточнил, что встреча Дж.БУША с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО может состояться "либо зимой, либо весной следующего года", сообщает “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, вчера во время встречи с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО У.ТЕЙЛОР отметил, что Дж.БУШ испытывает большое желание посетить Украину с визитом, и сейчас американская сторона изучает возможные даты такой поездки.

Во время встречи У.ТЕЙЛОР также заверил В.ЮЩЕНКО в готовности США активно сотрудничать с новым украинским правительством.