Президент утвердил персональный состав СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом утвердил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В состав СНБО, согласно указу, вошли:

Виктор ЮЩЕНКО – Президент Украины, председатель СНБО

Николай АЗАРОВ – первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Украины

Виктор БАЛОГА – министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы

Владимир ГОРБУЛИН – исполняющий обязанности секретаря СНБО

Анатолий ГРИЦЕНКО – министр обороны Украины

Игорь ДРИЖЧАНЫЙ – председатель Службы безопасности Украины

Роман ЗВАРИЧ – министр юстиции Украины

Юрий ЛУЦЕНКО – министр внутренних дел Украины

Владимир МАКУХА – министр экономики Украины

Николай МАЛОМУЖ – председатель Службы внешней разведки Украины

Александр МЕДВЕДЬКО – Генеральный прокурор Украины (по согласию)

Александр МОРОЗ – председатель Верховной Рады Украины (по согласию)

Юрий ПОЛЯЧЕНКО – министр здравоохранения Украины

Олег РИБАЧУК – глава Секретариата Президента Украины

Владимир СТЕЛЬМАХ – председатель Национального банка Украины (по согласию)

Борис ТАРАСЮК – министр иностранных дел Украины

Виктор ЯНУКОВИЧ – премьер-министр Украины.

Этим указом, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, также признаны утратившими силу ряд указов Президента в отношении СНБО.