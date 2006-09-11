Президент утвердил персональный состав СНБО
(фамилии и должности)
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом утвердил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В состав СНБО, согласно указу, вошли:
Виктор ЮЩЕНКО – Президент Украины, председатель СНБО
Николай АЗАРОВ – первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Украины
Виктор БАЛОГА – министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы
Владимир ГОРБУЛИН – исполняющий обязанности секретаря СНБО
Анатолий ГРИЦЕНКО – министр обороны Украины
Игорь ДРИЖЧАНЫЙ – председатель Службы безопасности Украины
Роман ЗВАРИЧ – министр юстиции Украины
Юрий ЛУЦЕНКО – министр внутренних дел Украины
Владимир МАКУХА – министр экономики Украины
Николай МАЛОМУЖ – председатель Службы внешней разведки Украины
Александр МЕДВЕДЬКО – Генеральный прокурор Украины (по согласию)
Александр МОРОЗ – председатель Верховной Рады Украины (по согласию)
Юрий ПОЛЯЧЕНКО – министр здравоохранения Украины
Олег РИБАЧУК – глава Секретариата Президента Украины
Владимир СТЕЛЬМАХ – председатель Национального банка Украины (по согласию)
Борис ТАРАСЮК – министр иностранных дел Украины
Виктор ЯНУКОВИЧ – премьер-министр Украины.
Этим указом, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, также признаны утратившими силу ряд указов Президента в отношении СНБО.