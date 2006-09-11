Фракция БЮТ должна быть распущена

Верховная Рада Украины на этой неделе планирует внести изменения в законодательство, чтобы не пришлось распускать фракцию Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК на традиционной пресс-конференции руководства парламента.

А.МАРТЫНЮК отметил, что действующие нормы Регламента ВР и закона о статусе народного депутата предусматривают, что минимальное количество депутатов для формирования фракции должно составлять не менее минимального количества депутатских мандатов, полученных соответствующими партиями (блоками) по результатам выборов. Поскольку БЮТ исключила нескольких депутатов, то ее численный состав сегодня меньше, чем предусмотрено законодательством, и поэтому Председатель Верховной Рады Украины имеет право в течение 15 дней принять решение о роспуске этой фракции. (Статьи 59-60 Регламента ВР – УНИАН).

А.МАРТЫНЮК считает, что распускать БЮТ неуместно, а поэтому предлагается исключить эту норму из законодательства.

Также депутаты на этой неделе попытаются унормировать статус внефракционных народных депутатов.

Кроме того, в ходе пресс-конференции А.МАРТЫНЮК опроверг высказывание лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО по поводу нежелания парламента рассматривать ряд законопроектов, в том числе и что касается отмены неприкосновенности народных депутатов и отмены льгот для них.

А.МАРТЫНЮК отметил, что эти документы были зарегистрированы только в прошлую пятницу и не прошли рассмотрения в комитете, и поэтому он прогнозирует, что эти документы будут рассматриваться в четверг или пятницу, 14-15 сентября.

Он также обвинил Ю.ТИМОШЕНКО в плагиате и попытке «попиариться», подчеркнув, что многие из этих документов были списаны с других. Он также высказал мнение, что сама Ю.ТИМОШЕНКО не столько хочет отмены льгот, сколько хочет попиариться. В подтверждение своих слов он процитировал некоторые положения закона об оппозиции, внесенные самой Ю.ТИМОШЕНКО, где предлагается финансирование теневого правительства на уровне действующего Кабинета Министров, в том числе обеспечение транспортом, помещением и т. п.