"Слитая" переписка "серого кардинала" Путина: в Кремле говорят, что Суркову ближе голубиная почта, чем электронная

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Ознакомились, любопытный документ. Это не он. Более того, могу добавить: он не пользуется электронной почтой. Поэтому кто-то изрядно попотел, верстая этот документ», - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с документами из якобы взломанной переписки Суркова.

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На вопрос о том, использует ли Сурков электронную почту хотя бы в личных целях, Песков ответил: «Нет, никак не пользуется».

Как сообщал УНИАН, группа украинских хакеров "Киберхунта" заявила, что взломала электронную почту Суркова, и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные материалы из электронной почты Суркова подлинные.