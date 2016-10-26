"Слитые" письма "серого кардинала" Кремля: в СБУ подтвердили, что материалы подлинные

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Действительно, мы сейчас изучаем все эти материалы. Мы можем говорить, что по первому и по второму эпизоду подтверждается, что они подлинные", – заметил Тандит.

"Содержание отдельных файлов совпадает с документальными материалами, которые изымались СБУ во время обысков в рамках уголовного производства, касающегося статей о сепаратизме, связанных с деятельностью отдельных граждан Украины по Закарпатью. Более того, лидеры определенных групп сейчас находятся в России и оттуда пытаются руководить силами, находящимися на Закарпатье. То есть, мы подтверждаем, что обнародованные группой специалистов материалы подлинные", – подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, группа украинских хакеров "Киберхунта" заявила, что взломала электронную почту Суркова, и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.

В Кремле опровергли связь Суркова, который координирует политику в отношении Украины и осуществляет руководство временно оккупированным Донбассом, с документом о мерах по дестабилизации Украины, который ему приписывают.