Калашников ”пострадал”, потому что деликатный и неопытный

Депутат из фракции Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ считает политической провокацией инцидент с журналистами телеканала СТБ.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Главред».

«Да, я расцениваю то, что произошло, политической провокацией. Для кого-то это, возможно, выглядит по-другому. Но во всей этой истории я, как гражданин, уповаю на Конституцию Украины: я имею право на защиту, на то, что не буду обвинен на основании каких-то допущений», - сказал О.КАЛАШНИКОВ.

В то же время он признал, что «совершил ошибку». «Но я неоднократно демонстрировал свое желание этот инцидент, который был спровоцирован, перевести в плоскость конструктивного диалога и не использовать его для дальнейшей эскалации напряжения», - отметил О.КАЛАШНИКОВ.

На вопрос, какую ошибку он совершил, народный депутат сказал: «То, что я действительно поставил под удар позицию своей партии и нашего лидера в самое тяжелое время – я признаю это. Хотя совершил эту ошибку неумышленно. Да, прецедент был, и я это признаю».

По словам О.КАЛАШНИКОВА, он лишь сделал замечание оператору, который «снимал на камеру нижнее белье девушек, которые танцуют на сцене под гимн Партии регионов». «Сделал его (замечание) после того, как спустился со сцены, когда проходил мимо. Не спорю, замечание было сделано громко, в мегафон. Возможно, лет через десять я буду матерым политиком и такие вещи просто не буду замечать – ну, снимают неприлично, пусть снимают… Но сейчас я, наверное, еще слишком открыт: не сдержался, сделал замечание – на расстоянии, и ушел общаться с людьми…».

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат О.КАЛАШНИКОВ, помешала роботе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. 14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.