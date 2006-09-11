Наша Украина либо войдет в коалицию в полном составе, либо вообще не войдет

Блок «Наша Украина» либо войдет в широкую коалицию в полном составе, либо вообще не войдет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам один из лидеров «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, решение о вхождении в широкую коалицию должна принимать вся фракция.

«Вся фракция либо войдет, либо вся фракция не войдет, и это зависит от эффективности проведения переговорного процесса», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он напомнил, что «Наша Украина» сформировала рабочую группу, которая проводит переговоры по этому вопросу. Сегодня планируется заседание рабочей группы.

По словам депутата, нельзя сказать, что переговоры проходят “очень гладко”, поскольку были разногласия и относительно названия коалиции, и относительно принципов ее формирования, принципиально ставился вопрос о включении положений Универсала национального единства в коалиционное соглашение.

П.ПОРОШЕНКО высказал мнение, что сегодня является маловероятным подписание соглашения о создании коалиции, тем более, что сегодня трагическая дата – 11 сентября.

В то же время, он отметил, что «Наша Украина» абсолютно искренне и честно ведет переговоры. «Наша Украина» абсолютно прозрачно выдвинула свои требования, свое виденье. В содержательной части компромисс найдем», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о создании коалиции с участием «Нашей Украины», и еще рановато говорить о результатах. По словам депутата, между участниками переговоров нет противоречий.