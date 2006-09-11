Тимошенко завтра расскажет о мошенничестве с газом

Блок Юлии Тимошенко будет требовать от парламента рассмотреть вопрос о повышении тарифов на газ и на услуги жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для СМИ сообщила лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что сегодня на Согласительном совете все эти предложения не были поддержаны, но БЮТ будет добиваться, чтобы эти вопросы стали предметом рассмотрения парламента уже во вторник.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что участники Согласительного совета обсуждали вопросы, не касающиеся ключевых проблем, которыми живет страна и которые беспокоят граждан. «К сожалению, повестка дня, которую мы получили на следующую сессионную неделю, содержит совсем не первостепенные, а иногда процессуальные, процедурные, иногда кадровые вопросы, а действительно ключевых вопросов ВР не касается», - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ключевым вопросом, по мнению БЮТ, является не обосновано спонтанное решение о повышении цен на газ для населения, а также повышение тарифов на все без исключения коммунальные услуги. Специалисты БЮТ посчитали, что теперь гражданам за двухкомнатную квартиру придется платить до 400 грн., не говоря уже о больших квартирах, сообщила лидер фракции.

«Я могу твердо вам сказать, что в основе, в базе повышения тарифов на природный газ для населения и коммунальные услуги лежит создание повышенного тарифа на природный газ для населения. И для этого повышения нет ничего обоснованного», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что поручила специалистам проанализировать ситуацию, и, по ее словам, БЮТ готов в сессионном зале назвать настоящую себестоимость газа, который добывается в Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что населению поставляется газ, который добывается именно в Украине. БЮТ также готов назвать цену, по которой сегодня продают газ населению: «Это просто вопиющая несправедливость по отношению к народу Украины», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно поэтому она требовала создания временной следственной комиссии ВР, которая занималась бы вопросом тарифов на газ и другие коммунальные услуги и объявила обществу о настоящем положении вещей.

«Мы убеждены, что именно мошенничество с газом, которое началось не сегодня, именно “РосУкреЭерго”, которое лежит в основе повышения цен на газ, является сегодня глобальной причиной, и сегодня все население Украины обирают практически без каких-либо на это объективных оснований», - сказала лидер БЮТ.

Она выразила сожаление, что председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не принял этот вопрос к рассмотрению, сославшись на то, что эту проблему сначала должны рассматривать профильные комитеты.

Лидер БЮТ считает такую ситуацию нарушениям элементарных норм справедливости, и потому будет требовать, чтобы во вторник этот вопрос ВР рассмотрела первым.