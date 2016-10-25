Луценко: Горбатюк хочет расследовать дела Майдана еще 2-3 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Терпение стран Европейского Союза, которые наложили аресты и не видят прогресса от команды Горбатюка, не бесконечно. Говорю это не для того, чтобы каким-то образом дискредитировать Горбатюка - он действительно один из лучших следователей. Но говорю это потому, что есть закон о заочном осуждении. Прокурор должен не рассуждать о качестве закона, а применять его», - заявил Луценко.

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«Я считал и считаю, Горбатюк взялся за дела Майдана и имеет право довести их до суда. На прямой вопрос, когда это произойдет, он на последний из совещаний сказал, что ему нужно еще 2-3 года », - заявил Луценко.

«Я не собираюсь освобождать Горбатюка, который пользуется доверием адвокатов Небесной сотни. Еще планирую встретиться с семьями погибших и пострадавших на Майдане. Если они считают, что следствие по этому эпизоду, за этими событиями идет нормально, думаю, что я соглашусь с ними», - добавил Луценко

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Генпрокуратуре сообщили, что для активизации и завершения досудебного следствия и передачи в суд «большого уголовного дела» в отношении экс-президента Виктора Януковича и лиц из его ближайшего окружения создано управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В состав этого управления вошли 63 сотрудника.

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, создано в рамках реорганизации департамента специальных расследований ГПУ с целью совершенствования организации работы Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, Горбатюк остается руководителем департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим департаментом остается расследование и передача в суд дел, касающихся Майдана.