Луценко: Горбатюк хочет расследовать дела Майдана еще 2-3 года
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что не хочет дискредитировать руководителя департамента специальных расследований Сергея Горбатюка, поскольку тот является одним из лучших следователей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня на брифинге в Киеве.
«Терпение стран Европейского Союза, которые наложили аресты и не видят прогресса от команды Горбатюка, не бесконечно. Говорю это не для того, чтобы каким-то образом дискредитировать Горбатюка - он действительно один из лучших следователей. Но говорю это потому, что есть закон о заочном осуждении. Прокурор должен не рассуждать о качестве закона, а применять его», - заявил Луценко.
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«Я считал и считаю, Горбатюк взялся за дела Майдана и имеет право довести их до суда. На прямой вопрос, когда это произойдет, он на последний из совещаний сказал, что ему нужно еще 2-3 года », - заявил Луценко.
«Я не собираюсь освобождать Горбатюка, который пользуется доверием адвокатов Небесной сотни. Еще планирую встретиться с семьями погибших и пострадавших на Майдане. Если они считают, что следствие по этому эпизоду, за этими событиями идет нормально, думаю, что я соглашусь с ними», - добавил Луценко
Как сообщал УНИАН, 24 октября в Генпрокуратуре сообщили, что для активизации и завершения досудебного следствия и передачи в суд «большого уголовного дела» в отношении экс-президента Виктора Януковича и лиц из его ближайшего окружения создано управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В состав этого управления вошли 63 сотрудника.
Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, создано в рамках реорганизации департамента специальных расследований ГПУ с целью совершенствования организации работы Генеральной прокуратуры.
Согласно сообщению, Горбатюк остается руководителем департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим департаментом остается расследование и передача в суд дел, касающихся Майдана.