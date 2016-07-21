В горсовете Ирпеня опровергают побег мэра: выйдет на работу "после обеда" - СМИ

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Бучи Ярослав Добрянский, передает ТСН.

По его словам, обыск начался в 7:00 в четверг, 21 июля. В городской совет никого не впускают. Вооруженные правоохранители изымают необходимые документы. В это время работники мэрии стоят у входа и ждут разрешения занять свои рабочие места.

"Сейчас мэр Федорук в своем доме. Там продолжается обыск", - сообщил Добрянский.

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По его словам со ссылкой на неподтвержденные источники, имение мэра Ирпеня Владимира Карплюка также обыскивают.

В свою очередь, в городском совете Ирпеня опровергли сообщения народного депутата Владимира Арьева об обысках. В приемной мэра заявили, что Карплюк вчера был на рабочем месте и сегодня утром сообщил, что будет после обеда.

Ранее нардеп Арьев сообщал, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыск у мэра Бучи Анатолия Федорука, а глава Ирпеня сбежал из Украины.