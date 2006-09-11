Тимошенко переманивает всех без исключения

Оппозиция обнародует план своей работы после того, как будет объявлена окончательная конфигурация властной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для СМИ сообщила лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня идет доформатирование властной коалиции, и пока она не сформирована до конца – то есть, не подписано окончательное коалиционное соглашение, - трудно говорить о формальном оформлении оппозиции.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО подтвердила, что она ведет переговоры со всеми без исключения народными депутатами из разных фракций, которые готовы войти в межфракционное парламентское объединение. По ее словам, такие встречи носят публичный характер, и БЮТ никогда не скрывает то, что хочет создать сильную оппозицию, которая не даст злоупотреблять властью новому правительству.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что пока рано говорить о вхождении в объединение депутатов из Партии регионов, хотя, по ее словам, и там есть очень много депутатов, которые понимают ситуацию в Украине.

В то же время лидер БЮТ отказалась сообщить количественный состав коалиции. «На этот вопрос можно будет дать ответ после того, как будет сформирована властная коалиция», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.