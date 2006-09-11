Посол США ставит Украину в пример

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает, что Украина может быть примером соблюдения демократии при избрании правительства для других стран, в частности Среднего Востока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ТЕЙЛОР заявил в интервью журналистам после церемонии возложения цветов к Памятнику жертвам терактов 11 сентября 2001 года в США.

«Украина может служить очень хорошим примером, как демократическое развитие, демократические принципы могут быть применены, и может быть хорошей моделью в других частях света, например на Среднем Востоке, как руководить самим собой», - сказал посол. Он добавил, что Украина является хорошим примером того, как сами украинцы взяли на себя ответственность, чтобы избрать свое правительство.

Отвечая на вопрос журналистов, В.ТЕЙЛОР отметил, что первыми составляющими борьбы против терроризма должны быть объединенное международное сообщество и необходимость разрешить людям во всем мире самим решать, какое правительство должно быть в их стране. Он отметил, что США многому научились за 5 лет, которые прошли со времени терактов 11 сентября. По его словам, изменилось поведение и самих террористов, и необходимо также меняться, чтобы быть способными продолжать борьбу с ними. «США пытались идти вместе с такими изменениями, в частности, произошла некоторая реорганизация Службы разведки», - сказал В.ТЕЙЛОР. Он также отметил, что борьба против “Талибана”, который был одним из спонсоров Аль-Каиды, была успешной и быстрой. Вместе с тем посол отметил, что США вынесли для себя важный урок относительно того, что успешная борьба против терроризма будет затяжной.