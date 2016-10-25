Москаль про переписку "серого кардинала" Кремля: Сурков хотя бы знает, где то Закарпатье с Ужгородом

"Это либо кто-то хочет выдать Закарпатье, он действительно ценный агент и информирует о всяком преувеличении политических процессов в Закарпатье, или это очередная фальшивка… Желающих вылить грязь на Закарпатье очень много. Есть группа людей, которая не может смириться, что она потеряла власть в Закарпатье… Когда на Закарпатье стало тихо, спокойно .., некие хакеры неизвестные взломали почту Суркова. Я бы хотел спросить, он хотя бы знает, где то Закарпатье, Ужгород?" – сказал Москаль в эфире 112.ua.

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Как сообщалось, недавно организация украинских хакеров "КиберХунта" заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова. Хакеры утверждают, что опубликованные документы – это план по дестабилизации Украины.

В Кремле уже заявили, что Сурков, который координирует политику в отношении Украины и осуществляет руководство временно оккупированным Донбассом, не имеет никакого отношения к документу о мерах по дестабилизации Украины, который ему приписывают.