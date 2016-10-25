В Кремле опровергли причастность Суркова к документу по дестабилизации Украины

В Кремле заявили, что помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, который координирует политику в отношении Украины и осуществляет руководство временно оккупированным Донбассом, не имеет никакого отношения к документу о мерах по дестабилизации Украины, который ему приписывают.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обнародованную "Киберхунтой" якобы переписку Суркова по дестабилизации ситуации в Украине.

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"Знаю Суркова более 10 лет, ему все время что-то приписывают. То нашими хакерами, то ли зарубежными хакерами. Он очень талантливый человек, поэтому, естественно, все стремятся ему что-то приписывать. Чаще всего это не соответствует действительности", - сказал Песков, уточнив, что в этом случае это также не соответствует действительности.

Как известно, группа украинских хакеров "Киберхунта" заявила, что взломала электронную почту Суркова, и обнародовала якобы копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.