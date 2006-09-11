У Симоненко неутешительный прогноз относительно коалиции

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО прогнозирует, что сегодня не будет подписано соглашение о создании широкой коалиции в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он отметил, что на сегодняшний день документы еще не подготовлены. Продолжает работу экспертная группа.

По словам лидера коммунистов, заседание экспертной группы запланировано сегодня на 11.00, а ориентировочно на 15.00 запланирована встреча рабочей группы по созданию коалиции.

Лидер «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ в интервью журналистам также не смог спрогнозировать, будет ли сегодня подписано коалиционное соглашение.

Он отметил, что продолжают работать эксперты.

Как сообщалось, экспертная группа нарабатывает проекты коалиционных документов, которые должны рассматриваться сегодня, 11 сентября, на заседании рабочей группы по вопросам создания коалиции.

В рабочую группу входят представители четырех фракций парламента – Партии регионов, «Наша Украина», СПУ и КПУ.