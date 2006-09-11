Пинзенык присоединился к Тимошенко

Партия «Реформы и порядок» переходит в оппозицию к нынешнему правительству и так называемой «антикризисной коалиции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, такое решение принял главный совет партии на своем заседании.

«Приход к власти таких сил как Партия регионов и Коммунистическая партия Украины свидетельствует о прямой угрозе демократии, национально-культурной самоидентификации и развитию нации и фундаментальным основам самой украинской государственности», - отмечается в сообщении пресс-службы ПРП.

По мнению членов партии, «как никогда реальной стала угроза возможности ревизии статуса государственного языка, унитарности государства, внешнеполитического курса, основ гражданского общества. Либеральные достижения в экономике сводятся на нет уже первыми решениями нового правительства».

«Исходя из сложившейся в Украине ситуации, учитывая серьезность угроз национально-демократическим и либеральным ценностям, представших перед государством», партия «Реформы и порядок» считает, что поддерживать новое правительство ЯНУКОВИЧА было бы неверно и безнравственно. «Это противоречило бы основополагающим принципам, на которых партия строилась, и которые она отстаивала все девять лет своего существования», - подчеркивается в сообщении.

Главный совет партии «Реформы и порядок» также заявил о необходимости блокирования всех патриотических сил во имя преодоления существующих угроз и принял решение провести съезд партии до 1 декабря 2006 года. Окончательную дату проведения съезда объявит Секретариат ПРП.