Мороз: широкая коалиция уже существует

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что из проекта закона о Кабинете министров будет изъято положение о пожизненном статусе министра.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

"Придет этот проект (закона о Кабмине - УНИАН), посмотрим, и все новации такого содержания будут отброшены", - заявил А.МОРОЗ.

Также он выразил мнение, что в первую очередь Верховная Рада должна принять законы о Кабинете министров, об оппозиции, об организации государственных закупок и о бюджете.

Что касается широкой коалиции, то А.МОРОЗ считает, что она уже фактически существует, поскольку "Наша Украина" достаточно представлена в правительстве. Он отметил, что следует лишь «узаконить юридически то, что уже существует».

По мнению спикера, ныне речь идет не о присоединении "Нашей Украины" к антикризисной коалиции, а об объединении политических сил.