В Одессе прошла акция «33 минуты»

Сегодня одесситы разных поколений - те, то помнит ужасы искусственного голода, студенческая и школьная молодежь – провели на Соборной площади акцию памяти жертв геноцида 1932-33 годов, устроенного сталинским режимом в Украине.

Как подчеркнула вице-мэр Одессы Татьяна ФИДИРКО, «городские власти делают все возможное для сохранения памяти о жертвах Голодомора 1932 -33 годов. Молчать об этой печальной странице истории мы не имеем права».

Акции в память о жертвах коммунистического геноцида в отношении украинского крестьянства, добавила Т.ФИДИРКО, будут проходить в Одессе каждую субботу вплоть до 22 ноября. В этот день намечено открытие монумента для увековечения скорбной даты в нашей истории.

Перед участниками акции также выступили очевидцы страшных событий 1932-33 годов.

Почтили память жертв Голодомора епископ УАПЦ владыка Богдан, представители областного объединения «Просвіта», партии „Реформы и порядок”, других общественных организаций и политпартий.