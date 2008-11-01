В МВФ открестились от требования отменить выборы в Верховную Раду
Комментировал Хорват
Международный валютный фонд не выдвигал условием получения кредита отмену досрочных парламентских выборов в Украине.
Об этом заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» от № 41 (720) 1 - 8 ноября 2008 постоянный представитель МВФ в Украине Балаш ХОРВАТ.
Он напомнил, что МВФ является техническим институтом, сосредотачивающим свою деятельность в основном на вопросах макроэкономической и финансовой стабильности.
«Хотя мы видим, какую важную роль играют политические процессы в развитии экономики, мы не можем выдвигать и не выдвигаем требований, которые ставятся в зависимость от развития политических процессов, например, проводить досрочные выборы или нет», - отметил Б.ХОРВАТ.
«Такие вопросы должны решать политические партии и в конце концов - украинский народ», - отметил он.