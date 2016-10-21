Путин обсудил с членами Совбеза встречу "нормандской четверки" в Берлине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент информировал постоянных членов Совбеза о ходе дискуссии на недавней встрече в Берлине в формате «нормандской четверки», а также о последующей беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом по сирийской проблематике», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что предметно обсуждалась ситуация вокруг Алеппо (Сирия) в контексте гуманитарной паузы. Была отмечена важность ее использования для начала процесса размежевания умеренной оппозиции и террористов.

Кроме того, участники совещания обменялись мнениями по начавшейся операции по освобождению Мосула. Высказывалась озабоченность в связи с потенциальным перетоком боевиков на территорию Сирии, а также скачкообразным увеличением потока беженцев.

В совещании приняли участие российский премьер Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

По словам президента, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Порошенко также отметил, что сейчас речь о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей не ведется. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.