Олланд заявляет о большом количестве трудностей в вопросе разведения военных сил на Донбассе

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Федеративной республики Германии Ангелой Меркель после завершения переговоров лидеров "нормандской четверки", которая проходила в резиденции федерального канцлера Германии в Берлине.

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"Главная наша мысль в том, что надо выполнять Минские соглашения", - подчеркнул Олланд.

По его словам, лидеры "нормандской четверки" рассмотрели выполнение Минских соглашений с точки зрения вопросов безопасности, а также политических и гуманитарных вопросов.

"С точки зрения безопасности, речь идет об отводе вооружений, разведение военных сил. Мы видим, что у нас еще есть много трудностей на этом пути", - заявил Олланд и добавил, что вопрос безопасности является главным.

В частности, президент Франции сказал, что "вопрос безопасности стоит в основе всего успеха в выполнении Минских соглашений".

Также он подчеркнул, что "нормандская четверка" продолжит прилагать усилия для выполнения Минских соглашений.

"Мы будем прилагать усилия для того, чтобы добиться выполнения Минских соглашений", - сказал Олланд.