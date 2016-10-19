Арьев о "нормандской встрече" в Берлине: там будет очень тяжело

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал, что ожидать от переговоров лидер стран "нормандского формата".

На просьбу журналиста спрогнозировать, что будет происходить на встрече "нормандской четверки", Арьев ответил: " Я не Гидрометцентр. Там будет очень тяжело".

В тоже время нардеп считает, что благодаря резолюции ПАСЕ, лидеры Франции и Германии согласятся на формат – сначала безопасность, потом все остальные договоренности.

"Я считаю, что прорывом может стать то, что наши западные партнеры из Франции и Германии согласятся на украинскую позицию относительно формата, сначала безопасность, потом все остальное. Здесь резолюция ПАСЕ, которую приняли на прошлой неделе, которая стала исторической, будет помогать украинской дипломатии в лице президента Украины аргументировать свою позицию. Потому что это позиция не только Украины, но и ПАСЕ, которая насчитывает 46 стран-членов Совета Европы", - говорит нардеп

В отношении Путина Арьев считает, что на переговорах в "нормандском формате" президент РФ будет продолжать гнуть свою линию.

"Я думаю, что Путин будет пытаться упираться, как он это делает сейчас. Потому что положительных аргументов у него нет. Вы знаете позицию российской стороны "Ври как можно хуже и настаивай на своей лживой позиции. Вопреки всему. Даже если кладут на стол противоположные факты". В данном случае я ожидаю, что он будет продолжать гнуть свою линию", - считает Арьев.

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Сегодня в резиденции Меркель в Берлине состоится фактически две встречи. Сначала Порошенко, Меркель и Олланд скоординировали свои позиции, а потом на встречу четверки прибыл Путин.