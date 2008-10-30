Яценюк начнет совещание за полчаса до завтрашнего заседания ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что завтра в 9.30 состоится заседание у председателя парламента с участием представителей правительства, а также лидеров фракций и председателей комитетов ВР относительно согласования законопроекта об антикризисных мерах для его рассмотрения в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР сообщил, что завтра в 10 часов будет открыто утреннее заседание, но сразу же будет объявлен часовой перерыв до 11 часов для окончательного согласования этого законопроекта.