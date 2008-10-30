БЮТ грозит захватить трибуну, если в плане Ющенко будет строка о выборах

БЮТ намерен заблокировать трибуну, если в антикризисный законопроект Ющенко будет внесена поправка о выделения средств на выборы. "Мы готовы заблокировать трибуну, потому что мы хотим, чтоб в последней согласованной редакции принять закон президента, который будет первым этапом решения кризиса", - заявил бютовец Сергей Мищенко, пишет Сегодня.

"Поэтому если все-таки эти поправки будут внесены, то мы трибуну заблокируем", - сказал он.

Также бютовец добавил, что БЮТ заблокирует трибуну, если на рассмотрение Рады будут внесены законопроекты, касающиеся выделения средств на выборы "с голоса". "Это будет нарушением регламента", - отметил он.