Соглашение о коалиции можно подписывать после выходных

Соглашение о коалиции планируется подписать в понедельник, сообщил министр юстиции Роман ЗВАРИЧ после завершения заседания экспертной группы.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, он отметил, что на заседании участники экспертной группы “согласовали базовый документ, который требует не содержательных, а редакционных изменений. Скорее всего, это вопрос “вычеркивания” позиций, которые не являются принципиальными. Сейчас главное - соблюдение линии редакционной сжатости документа”.

“Задача экспертов - оставить общую структуру и сохранить содержание документа, при этом вычеркнув более мелкие вопросы, - сказал Р.ЗВАРИЧ. - Они должны пройтись по соглашению и найти моменты, которые можно изложить короче, или перенести в программу деятельности Кабмина”.

“Мы уже имеем базовый документ, который можем представить переговорной группе завтра в 13.00”, - добавил он.

“Участники переговоров проанализируют нашу работу, и тогда мы получим окончательные директивы, чтобы выйти на конечный вариант документа, который мы планируем подписать уже в понедельник”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он также отметил, что вопросы, определенные в Универсале, как было согласовано переговорными группами, не только переносятся в текст коалиционного соглашения, но и находят там свою более конкретную формулировку.

По поводу участия КПУ в коалиции Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что главное - это содержание коалиционного соглашения, и если КПУ наравне с другими фракциями поддержит его, тогда есть основания заключать соответствующее соглашение с коммунистами.

Отвечая на вопрос журналистов, что будет с депутатами, которые не согласятся подписывать коалиционное соглашение, он отметил, что позиция лидера фракции “Наша Украина” Романа БЕЗСМЕРТНОГО четкая. “Если некоторые депутаты считают, что по каким-то соображениям они не могут поддержать стратегический курс Президента, то они должны сделать для себя вывод и искать ту политическую силу, которая подходит их принципу”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.