В Раде предлагают заслушать Кабмин о ситуации с обеспечением лекарствами в государстве

Об этом во время заседания согласительного совета руководителей фракций заявил народный депутат депутатской группы «Партия «Відродження»Александр Биловол, передает пресс-служба партии.

Он добавил, что ситуация с обеспечением лекарствами в государстве – критическая, не хватает даже вакцин для борьбы с волной гриппа.

«Сегодня такое время, когда повышенный уровень заболеваемости гриппом. И в правительстве не готовы к этому вопросу. Нет вакцин на местах, не хватает лекарств. Я обращаюсь к вам, уважаемый председатель Верховной Рады, чтобы мы заслушали этот вопрос в парламенте, как сегодня обеспечена лекарствами наше государство. И чтобы мы серьезно подошли к решению этой проблемы», – заявил Александр Биловол.

Он также сообщил, что из-за отсутствия лекарств уровень вакцинации в Украине сегодня снизился до опасного уровня.

«Уровень вакцинации у нас на сегодняшний день 4%, в то время как необходимый уровень вакцинации должен составлять 95%. Это – национальная безопасность нашего государства и думаю, что мы ответственно подойти к этому вопросу», – отметил нардеп.

И добавил, что для полноценного обеспечения граждан лекарствами в бюджете на 2017 год необходимо предусмотреть средства для государственной программы по реимбурсации.

«Программа по реимбурсации лекарств с гипертонии действовала в Украине на протяжении 2012-2013 годов. Сначала – в качестве пилотного проекта. Затем – в качестве государственной программы и доказала свою эффективность, поскольку помогла существенно снизить уровень сердечно-сосудистых заболеваний. У нас есть рост уровня заболеваемости туберкулезом, онкологическими заболеваниями. Поэтому я обращаюсь и к нашим коллегам народных депутатов, и к премьер-министру, чтобы поддержать эту государственную программу и предусмотреть в бюджете на следующий год 1000000000 гривен расходов на эти цели, чтобы регионы получили эти средства», – заявил Биловол.