Тимошенко увидела знак, что коалицию можно реанимировать

Сегодняшнее голосование в Верховной Раде по антикризисному законопроекту является знаковым и свидетельствует о возможности возобновления демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в парламенте.

«Я убеждена, что за сегодняшний день законопроект будет доработан ко второму чтению и завтра первым будет включен в повестку дня. И я уверена, что та же самая демократическая коалиция проголосует за этот законопроект во втором чтении и в целом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поблагодарила всех депутатов, поддержавших президентский законопроект, который, по ее мнению, был подготовлен на основе правительственного антикризисного законопроекта.

«То, что сегодня мы все-таки договорились и сделали так, как это нужно стране на основе тех фракций, которые проголосовали – это является очень хорошим сигналом для того, что может быть возобновление демократической коалиции, и парламент может успешно работать и работать еще лучше», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 248 народных депутатов из 447-ми, зарегистрированных в сессионном зале. Принятие законопроекта поддержали 156 депутатов от БЮТ, 72 - от НУ-НС, 18 - от Блока Литвина и двое депутатов от Партии регионов. Фракция КПУ не дала за этот законопроект ни одного голоса.

В соответствии с принятым решением, ко второму чтению профильный комитет парламента должен учесть предложения альтернативных законопроектов.

При этом 245-ю голосами народных депутатов из 446-ти зарегистрированных в сессионном зале принято решение рассмотреть этот законопроект во втором чтении завтра, 30 октября.