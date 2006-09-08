Сменены главные налоговики в четырех областях

Приказом Государственной налоговой администрации Украины от 6 сентября Валентина ОСИПЕНКО восстановлена в должности председателя Государственной налоговой администрации в Черниговской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики и массово-разъяснительной работы ГНА Украины, В.ОСИПЕНКО в 1998-2004 гг. уже занимал должность председателя ГНА в Черниговской области. Виталий ВЕДМИДЬ, который до этого времени занимал должность председателя ГНА в Черниговской области, уволен приказом ГНА Украины.

Кроме того, приказом ГНА Украины от 7 сентября Сергей ШИНКАРЕНКО назначен на должность председателя Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области. Василий АНДРУХИВ, который до этого времени занимал должность председателя ГНА в Днепропетровской области уволен приказом ГНА Украины.

Также приказом ГНА от 6 сентября Виктор БАШУК назначен на должность председателя Государственной налоговой администрации в Ровенской области. При этом Богдан ЗОРИЙ, который до этого времени занимал должность председателя ГНА в Ровенской области уволен приказом ГНА Украины.

Приказом Государственной налоговой администрации Украины от 6 сентября Андрей СОКИЛ назначен на должность председателя Государственной налоговой администрации в Полтавской области. Василий ВЕРТЕЛЕЦКИЙ, который до этого времени занимал должность председателя ГНА в Полтавской области, уволен приказом ГНА Украины.