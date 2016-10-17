"Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет", - привел цитату Ярош.

"Время рыжих кремлевских орков завершается", - написал он на своей странице в Facebook.

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Ранее пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский написал по поводу смерти "Моторолы": "Это не мы".

Как сообщал УНИАН, 16 октября "Моторолу" взорвали в лифте в Донецке. В СБУ подтвердили факт смерти "Моторолы". Россиянин Арсений Павлов по прозвищу "Моторола" в прошлом году заявил в интервью, что расстрелял 15 украинских военнопленных.