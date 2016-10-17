Ярош: Время рыжих кремлевских орков завершается
08:43, 17 октября 2016Политика
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Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош прокомментировал убийство в оккупированном Донецке одного из лидеров боевиков "Моторолы".
Дмитрий Ярош / Фото УНИАН
"Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет", - привел цитату Ярош.
"Время рыжих кремлевских орков завершается", - написал он на своей странице в Facebook.
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Ранее пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский написал по поводу смерти "Моторолы": "Это не мы".
Как сообщал УНИАН, 16 октября "Моторолу" взорвали в лифте в Донецке. В СБУ подтвердили факт смерти "Моторолы". Россиянин Арсений Павлов по прозвищу "Моторола" в прошлом году заявил в интервью, что расстрелял 15 украинских военнопленных.
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