Посол США возложит венок к памятнику «Жертвам терроризма»

11-00 - Посол США в Украине Вильям Тейлор возложит венок в память о пятой годовщине террористических нападений 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, штате Пенсильвания и Пентагоне. После возложения венка Посол Тейлор произнесет короткую речь и может предоставить свои комментарии журналистам (возле памятника «Жертвам терроризма», ул. Мечникова, м. Кловская).