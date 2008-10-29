Криль пугает Тимошенко, что ее правительство сметут безработные

Народный депутат, лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ призывает власть срочно принять меры для борьбы с ростом безработицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Все антикризисные проекты, зарегистрированные в ВР, не учитывают того, что первым фронтом борьбы должно быть сдерживание безработицы», - сказал И.КРИЛЬ, комментируя прогнозы относительно роста официального уровня безработицы в Украине до 8%.

«Правительство пыталось не замечать кризиса до тех пор, пока процесс не стал необратимым. Только тогда оно начало предлагать шаги по преодолению последствий своей недальновидности», - считает председатель “Единого центра”.

По его мнению, не замечать безработицы политики не имеют морального права. «Если каждый 10-й украинец потеряет работу, а соответственно, каждая 10-я украинская семья потеряет постоянный источник материального обеспечения, никакие кризисы не оправдают бездеятельности и непрофессиональности власти», - заявил депутат.

Для борьбы с развертыванием безработицы, по его мнению, во-первых, следует активизировать большие государственные проекты, связанные со строительством. В частности, строительство социального жилья. «Это не только поможет создать большое количество рабочих мест, но и стимулирует спрос на продукцию смежных отраслей – стройматериалы, металлические строительные конструкции, мебель, и т. п. Соответственно, в этих отраслях не будет массового сокращения работников», – сказал И.КРИЛЬ.

«Во-вторых, необходимо уменьшить нагрузку на работодателей, снизив начисление на фонд оплаты труда с 37% до 15%. При таких условиях руководители предприятий получат высвобожденные средства, которые смогут направить на оплату труда, то есть сохранение рабочих мест», - считает председатель ЕЦ. Он также напомнил, что эту инициативу его партия высказывала и раньше – с целью вывести зарплату из тени.

«Наконец, государство должно системно подойти к предупреждению безработицы: создавать новые рабочие места в государственном секторе экономики, координировать миграцию населения, упростить разрешительную процедуру для открытия собственного бизнеса, и т. п.», - считает народный депутат.

«Если власть не будет уделять борьбе с безработицей надлежащего внимания, то ни парламент не надо распускать, ни правительство менять. Их просто сметут сами безработные», – предостерег парламентариев и правительственных чиновников лидер ЕЦ.