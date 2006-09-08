Госиполнитель обязан восстановить Жовтяка в должности главы КОГА

Сегодня Киево-Святошинский районный суд Киевской области прекратил производство по жалобе представителя Президента Украины на действия государственного исполнителя при восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации. Об этом УНИАН сообщил адвокат Е.ЖОВТЯКА Сергей БОЙКО. Тем самым, отметил адвокат, государственный исполнитель должен продлить процесс восстановления Е.ЖОВТЯКА в должности, прекращенный во время рассмотрения жалобы.

С.БОЙКО напомнил, что после увольнения Виктором ЮЩЕНКО Е.ЖОВТЯКА с должности председателя Киевской облгосадминистрации в мае этого года, тот обратился в Киево-Святошинский райсуд с протестом на это решение, и 16 июня был восстановлен судом в должности. Государственный исполнитель, в соответствии с этим решением, выдвинул требование к Президенту В.ЮЩЕНКО до 10 августа этого года подписать указ о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности Киевского губернатора. Но представитель Президента О.ВЛАСЕНКОВА подала жалобу в тот же суд на действия государственного исполнителя. По ее мнению, требование об издании Президентом указа является незаконным, поскольку резолютивная часть решения суда не налагает на Президента такого обязательства. Суд принял жалобу к рассмотрению, в связи с чем государственный исполнитель остановил свои действия по восстановлению Е.ЖОВТЯКА в должности до завершения рассмотрения жалобы.

Как проинформировал С.БОЙКО, 29 августа состоялось первое заседание по рассмотрению жалобы. Комментируя ход процесса, он обратил внимание на то, что решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации было принято в административном порядке, жалоба же президентской стороны была подана в гражданском порядке. Соответственно, говорит он, суд не имел права рассматривать жалобу в гражданском порядке. В соответствии с п.1 ч.2 ст.122 гражданско-процессуального кодекса Украины судья должен был отказать в открытии производства по делу. “Если же производство по делу было ошибочно открыто, на основании п.1 ч.1 ст.205 ГПК Украины оно подлежало закрытию”, - отметил адвокат.

Кроме того, сообщил он, действия государственного исполнителя являются законными, поскольку, по закону Украины «Об исполнительном производстве», «решение о восстановлении на роботе незаконно уволенного работника” проходит именно путем “фактического допущения отмеченного работника к выполнению предыдущих обязанностей на основании соответствующего акта органа, который принял незаконное решение об увольнении”. Такие же требования, заявил адвокат, содержатся и в Инструкции о проведении исполнительных действий, утвержденной приказом Министерства юстиции 15 декабря 1999 года. По Конституции Украины, для выполнения Конституции и законов Президент издает указы и распоряжения, которые являются обязательными к исполнению на территории Украины, и другой формы реализации властных полномочий Президента Украины Основной Закон не предусматривает, отметил адвокат.

Как сообщил адвокат, суд рассмотрел эти аргументы и после объявленного в судебных заседаниях перерыва, 8 сентября объявил свое решение: производство по делу по жалобе президентской стороны в гражданском порядке закрыть.

“Таким образом, - говорит С.БОЙКО, - теперь не осталось никаких препятствий для восстановления Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации, и государственный исполнитель должен продлить свои действия, требуя от Президента В.ЮЩЕНКО исполнения решения суда”.

Как сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины от 24 мая, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности.

Поскольку решение суда не было исполнено Президентом, 21 июня было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда. Госисполнитель обязал В.ЮЩЕНКО до 10 августа издать соответствующий Указ. Это требование также не было исполнено.

Законом предусмотрено, что в случае, когда ответчик добровольно не выполняет решение суда, его должны оштрафовать – на сумму от 10 до 20 необлагаемых минимумов с доходов граждан (то есть, от 140 до 280 гривен – УНИАН). Если решение вновь не будет исполнено, налагается еще один штраф – на сумму от 20 до 40 необлагаемых минимумов (то есть, от 340 до 680 гривен – УНИАН). Если и после этого должностное лицо не исполняет решение суда, государственный исполнитель должен обратиться в суд с ходатайством о возбуждении уголовного дела. Поскольку Президент Украины в соответствии с законодательством, имеет неприкосновенность и Конституция защищает его от уголовного преследования, после двух штрафов государственный исполнитель должен обращаться не в суд, а в Верховную Раду Украины, которая имеет определенные полномочия, если Президент нарушает Конституцию Украины.