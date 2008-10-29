В Раде опять перерыв - согласовывают «коррупционный» меморандум
С требованиями МВФ согласны не все
|Олег ЗАРУБИНСКИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, представители этих фракций Николай АЗАРОВ (Партия регионов) и Олег ЗАРУБИНСКИЙ (Блок Литвина) мотивировали объявление перерыва необходимостью дополнительного рассмотрения пункта 15 текста Меморандума между правительством Украины и Международным валютным фондом по выделению средств для минимизации последствий влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины.
По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, МВФ выдвинул условия правительству при предоставлении средств в течение двух лет не увеличивать размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
«Мы только что получили (текст меморандума), поэтому просим 30 минут перерыва для его более детального изучения», - в свою очередь сказал Н.АЗАРОВ.
По мнению представителя Партии регионов, меморандум, представленный правительством, является «явно коррупционным». «Мы в два раза увеличиваем внешнюю задолженность – на сегодняшний день у нас 14 млрд. (долларов), и еще 16 млрд. берем, а возврат планируется в 2015 году», - добавил Н.АЗАРОВ.