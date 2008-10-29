В Раде опять перерыв - согласовывают «коррупционный» меморандум

В пленарном заседании Верховной Рады по требованию фракций Партии регионов и Блока Литвина объявлен перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, представители этих фракций Николай АЗАРОВ (Партия регионов) и Олег ЗАРУБИНСКИЙ (Блок Литвина) мотивировали объявление перерыва необходимостью дополнительного рассмотрения пункта 15 текста Меморандума между правительством Украины и Международным валютным фондом по выделению средств для минимизации последствий влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, МВФ выдвинул условия правительству при предоставлении средств в течение двух лет не увеличивать размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

«Мы только что получили (текст меморандума), поэтому просим 30 минут перерыва для его более детального изучения», - в свою очередь сказал Н.АЗАРОВ.

По мнению представителя Партии регионов, меморандум, представленный правительством, является «явно коррупционным». «Мы в два раза увеличиваем внешнюю задолженность – на сегодняшний день у нас 14 млрд. (долларов), и еще 16 млрд. берем, а возврат планируется в 2015 году», - добавил Н.АЗАРОВ.