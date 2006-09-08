Бокий обещает сенсацию в деле Гонгадзе

Во время заслушивания в Верховной Раде Украины информации о состоянии расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе “будет небольшая сенсация”, сказал корреспонденту УНИАН народный депутат Украины Иван БОКИЙ (фракция СПУ).

При этом он лишь добавил, что “будет очень важное показание”.

На вопрос, будет ли это показание экс-майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, депутат не дал положительного ответа. В то же время И.БОКИЙ подтвердил, что разговаривал с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО по телефону. По его словам, тот сам выразил желание быть в Украине во время заслушивания на пленарном заседании Верховной Рады Украины информации генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО о состоянии расследования дела Гонгадзе.

По словам И.БОКОГО, в этой телефонной беседе речь не шла о том, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО может сказать, в частности в Верховной Раде Украины. “МЕЛЬНИЧЕНКО сам выразил желание приехать, и знает, что будет делать”, - отметил он.

Как сказал И.БОКИЙ, точная дата приезда Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в Украину не называлась.

На вопрос, будет ли обеспечена охрана Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, депутат ответил, что это не его компетенция, но поскольку председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ обращался в Посольство США, чтобы оно посодействовало приезду Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, то и вопрос охраны также будет решен.

И.БОКИЙ напомнил, что США предоставили Н.МЕЛЬНИЧЕНКО статус политического беженца. По его словам, понятно, что в такой ситуации, а также учитывая то, что экс-майор является “особо важным свидетелем”, Генеральная прокуратура Украины, соответственно, обратится в СБУ и МВД относительно предоставления охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. По мнению депутата, все эти вопросы будут решены.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об информации генерального прокурора Украины о состоянии расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе”, внесенный И.БОКИМ. Данным проектом постановления предусмотрено заслушать эту информацию на пленарном заседании Верховной Рады Украины 15 сентября.

По убеждению И.БОКОГО, парламент поддержит этот проект постановления, и информация будет заслушана. По его словам, именно в сентябре исполняется шесть лет со дня убийства Г.Гонгадзе, а виновники преступления до сих пор не наказаны.