Россия заставляет Донбасс и Украину истекать кровью, пока этого желает хозяин Кремля - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия развернула на Донбассе огромный военный потенциал, который находится там лишь для запугивания и убийств, а его цель - заставить Донбасс и Украину истекать кровью, пока этого желает хозяин Кремля.

Об этом он сообщил в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием "Конец маскарада".

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По словам Порошенко, наличие огромного российского военного потенциала на Донбассе не мешает Кремлю продолжать отрицать свое присутствие в регионе, как это уже было в Крыму.

"Если бы не Россия, этого огромного военного потенциала никогда бы там и не было. Он оказался на востоке моей страны без всякого приглашения и все еще находится там лишь для запугивания и убийств. Его цель – заставить Донбасс (и Украину) истекать кровью, пока этого желает хозяин Кремля", - считает глава государства.

Он отметил, что, "согласно оценкам украинской разведки, на Донбассе размещено более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, более 1000 бронированных машин пехоты и более 300 систем ракетного залпового огня".