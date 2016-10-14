Порошенко сообщил, сколько военных погибли при обороне Украины от российской агрессии

14:26, 14 октября 2016
Война
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Президент попросил всех почтить светлую память защитников Украины минутой молчания.

Фото УНИАН

2 тыс. 533 военнослужащих погибли при обороне Украины от российской агрессии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил после церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна сегодня в столице. 

«2 тыс. 533 военных погибли, защищая Украину от российской агрессии», - сказал он. 

Также президент попросил всех почтить светлую память защитников Украины минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день 56 тыс. военных заключили контракты с Вооруженными силами Украины.

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов боевиков ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

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