Если Ющенко и Янукович не договорятся, законов про Кабмин будет два

Секретариат Президента Украины рекомендует обсудить вопрос технологии внесения в Верховную Раду законопроекта о Кабинете Министров во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на будущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге советник Президента, руководитель Главной службы политики институционального развития Секретариата Президента Игорь КОЛИУШКО.

«Мы рекомендуем, чтобы этот вопрос, собственно, вопрос технологии доработки и внесения законопроекта был предметом обсуждения на этой встрече», - сказал он.

По словам И.КОЛИУШКО, на данное время и Секретариат Президента, и Кабинет Министров дорабатывают этот законопроект, однако согласованной работы пока еще не происходит.

И.КОЛИУШКО также не исключил, что могут быть внесены два варианта законопроекта о Кабинете Министров - от Секретариата и правительства. «Мы как Секретариат и Президент лично делаем все, чтобы найти договоренность, и чтобы этот законопроект был единым», - сказал он.

Как напомнил И.КОЛИУШКО, на этой неделе законопроект обсуждался на заседании Кабмина, однако окончательное решение принято не было. Он отметил, что в Секретариате Президента есть обеспокоенность тем, что задание административной реформы может быть подменено локальными вопросами, которые хотят решить отдельные чиновники.

И.КОЛИУШКО также заметил, что в Универсале национального единства четко указывается, что вносить этот законопроект вместе с законопроектом о государственной службе в новой редакции должен Президент Украины. «Мы не видим на сегодняшний день необходимости пересматривать это», - сказал он.

По словам И.КОЛИУШКО, доработка законопроекта не должна происходить втайне от Кабинета Министров. Он отметил, что сегодня есть предложение создать общую рабочую группу в Кабинете Министров с участием представителей Секретариата Президента, которая обсудила бы все положения законопроекта. После этого, по словам И.КОЛИУШКО, этот законопроект станет предметом рассмотрения Национального совета по вопросам государственного управления и местного самоуправления, который возглавляет Президент Украины, а затем Президент должен внести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады.