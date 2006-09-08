Генпрокурор доложит парламенту о деле Гонгадзе

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заверяет, что доложит Верховной Раде о ходе расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я с уважением отношусь к народным депутатам. Это моя обязанность: прийти в Верховную Раду и проинформировать депутатов», - сказал А.МЕДВЕДЬКО,

Как сообщал УНИАН, 5 сентября председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил, что парламент должен заслушать информацию о состоянии и перспективах завершения расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Народный депутат Украины Иван БОКИЙ (фракция СПУ) зарегистрировал проект постановления “Об информации генерального прокурора Украины о состоянии расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе”. Данным проектом постановления предусмотрено заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 15 сентября 2006 года информацию генпрокурора Украины о состоянии расследования уголовного дела об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

16 сентября исполняется 6 лет со дня исчезновения Г.Гонгадзе.