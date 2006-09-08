Медведько ”хоронит” Луценко

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что в материалах уголовного дела об убийстве полковника УБОП Романа Ерохина нет информации о причастности к его убийству какого-либо народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В материалах уголовного дела нет ни одной, даже маленькой информации, что к совершению этого преступления причастен какой-либо народный депутат Украины», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

В то же время генпрокурор заметил, что следователям, которые расследуют дело об убийстве Р.Ерохина, дано поручение изучить материалы оперативно-розыскного дела. «Когда изучим, будет информация», - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил о похищении Р.Ерохина и высказал мнение, что в этом деле замешаны представители Верховной Рады. По словам министра, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением центров конвертации.

Р.Ерохин был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных центрах конвертации.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина. На теле убитого, руки которого были скованы наручниками, обнаружено восемь огнестрельных ранений.

23 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве полковника милиции Р.Ерохина - бывшего работника УБОП Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.

В интервью "Зеркалу недели" (2-9 сентября) Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что относительно причастности депутата Верховной Рады к убийству Р.Ерохина еще не собрана достаточная доказательная база.