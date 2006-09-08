Сместить Черновецкого с должности может только Всевышний

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ убежден, что в ближайшие 5 лет в Киеве выборов мэра не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Меня избрали на 5 лет. Никакого механизма отзыва, кроме моей работы с депутатским корпусом не существует. Но при любом развитии событий эти 5 лет я сохраню. Если только, не дай Бог, меня Всевышний призовет к себе, то все равно никого избирать невозможно, потому что тогда вступает в свои права второе лицо в Киевсовете. Никаких выборов не предвидится», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос журналистов, является ли лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО конкурентом на выборах мэра столицы, о чем заявлял народный депутат Андрей ШЕВЧЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Могут говорить что угодно, и это нормально».

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 29 августа продлила для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом Украины до 1 декабря. «ЧЕРНОВЕЦКИЙ (28 августа) подал в ЦИК заявление с просьбой продлить срок регистрации, а также предоставил дополнительные документы, которые свидетельствуют об уважительной причине для такой просьбы, – еще не закончились судебные разбирательства по результатам выборов мэра Киева», - сказал представитель пресс-службы ЦИК.

В соответствии с законодательством Украины, депутатскую вакансию Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО до 1 декабря не может занять ни один из кандидатов в депутаты, который идет сразу за Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ в списке блока «Наша Украина».

В мае ЦИК уже продлевала для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом до 1 сентября на основании его заявления.

Вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен оставаться на посту Киевского городского председателя весь отведенный законодательством срок - до 2011 года.

Представитель фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО в опубликованном 7 сентября интервью «Известиям» заявил, что рассматривается вариант участия Ю.ТИМОШЕНКО в возможных досрочных выборах Киевского городского председателя, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ решит остаться народным депутатом.