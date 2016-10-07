Савченко пыталась проехать в Донецк, чтобы встретиться с главарем "ДНР" - журналист

Там она планировала встретиться с главарем "ДНР" Александром Захарченко, пишет на своей странице в Facebook журналист Алексей Мацука.

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"Надежда Савченко пыталась проехать в Донецк по тропам через Красногоровку, чтобы встретиться с Захарченко", - сообщил он.

Однако украинские военные, по словам Мацуки, ее не пропустили.

Также журналист добавил, что это произошло несколько недель назад, и об этом стало известно только сейчас.

Ранее в сети появилось видео, на котором главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обещает убить украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко, если она приедет на оккупированный Донбасс для переговоров по обмену пленными. "Если Савченко приедет на линию фронта, мы ее хлопнем. Чтобы, когда нас будут обвинять, что мы ее убили, не было так обидно", - заявил он.