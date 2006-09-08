Как улучшить состояние дел в стране - рецепт Литвина

Экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает первоочередной задачей остановить приватизацию и провести ревизию частной собственности.

Отвечая на вопрос газеты «Известия в Украине», какие практические действия могли бы улучшить состояние дел в стране, В.ЛИТВИН сказал: «Во-первых, необходимо остановить приватизацию, вернее, разворовывание народного имущества. Провести жесткую ревизию. Определить, на каких основаниях была роздана собственность. И обязать всех, кто ее получил, доплатить в государственную казну».

Экс-председатель ВР считает, что все полученные средства в результате ревизии должны быть направлены на развитие социальной сферы, в том числе на медицину и образование.

Кроме того, В.ЛИТВИН считает необходимым провести оценку земли. «Нужно немедленно провести оценку, чтобы человек знал стоимость своего участка. Установить в законодательном плане (не через указ), что тот, кто берет в аренду землю, должен платить хотя бы 15-20% от стоимости земельного участка. Кроме того, непременно обязать арендаторов делать отчисления на поддержку и содержание социальной инфраструктуры в сельской местности», - подчеркнул он.