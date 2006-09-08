Генпрокурор не разделяет уверенности Луценко в убийстве Чорновола

Один из свидетелей по делу по расследованию гибели Вячеслава Чорновила дал «несколько фантастические» показания о возможной причастности к делу отдельных руководителей России, которые не подтверждаются. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, когда говорил об имеющихся у него фактах о том, что ДТП, в котором погиб В.Чорновил, было убийством, сослался на свидетельства именно этого лица. «Я позвонил Юрию Витальевичу, просил предоставить материалы, он сказал, что речь идет о протоколе допроса одного из свидетелей, который есть в материалах дела», - сказал А.МЕДВЕДЬКО. Генпрокурор сообщил, что эта информация не подтверждается показаниями других свидетелей. Кроме того, этот свидетель сам привлекался к уголовной и административной ответственности, был осужден за мошенничество, даже находился в международном розыске.

По словам генпрокурора, по делу В.Чорновила проведены 14 экспертиз, допрошены почти 500 свидетелей, однако, досудебное следствие продолжается и пока невозможно утверждать о том, было ли это ДТП, или убийство.

По его словам, 27 февраля с.г. была назначена комплексная экспертиза, которая должна быть завершена в конце сентября.

При этом генеральный прокурор призвал не делать заявлений об убийстве В.Чорновила до окончания следствия. «Невозможно делать такие заявления», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Справка УНИАН. В.Чорновил погиб в автокатастрофе в марте 1999 года. По официальной версии МВД, он погиб в результате случайного ДТП под Киевом: автомобиль В.Чорновила врезался в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался на дороге. Соратники В.Чорновила считают его гибель политическим убийством.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в августе 2006 года инициировал проведение дополнительного расследования обстоятельств гибели выдающегося государственного и общественного деятеля В.Чорновила.

6 сентября в Днепропетровске министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО выразил уверенность, что народный депутат В.Чорновил был убит, а не стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что МВД в последнее время «серьезно продвинулся» в результатах расследования гибели В.Чорновила. По словам министра, выявлено очень много новых обстоятельств, которые свидетельствуют, что В.Чорновил стал жертвой убийства. Ю.ЛУЦЕНКО признался, что имеет больше материалов, чем теперь должен иметь министр внутренних дел.

По его словам, он не имеет права говорить очень многого, поскольку дело по факту гибели В.Чорновила расследует Генпрокуратура Украины. «Если ГПУ поступит согласно закону, то общественность узнает о многих дополнительных фактах относительно гибели лидера Народного руха Украины». Министр сообщил, что это он делает сознательно, поскольку «некоторые сотрудники ГПУ и СБУ боятся, что дело относительно гибели В.Чорновила повторно «похоронят».