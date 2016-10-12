Движение Украины в сторону ЕС привело к тому, что Россия аннексировала Крым - докладчик в ПАСЕ

Об этом она заявила, представляя проект документа на заседании ПАСЕ.

«Ситуация в Украине начала меняться после Революции достоинства в ноябре 2013 года, когда гражданское общество, народ Украины показал то направление, по которому должна идти страна. Движение Украины в сторону ЕС привело к тому, что Россия аннексировала Крым. Это потрясло весь мир, это неприемлемое нарушение международного права», - подчеркнула Зеленкова.

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«Впервые со Второй мировой войны мы столкнулись с аннексией части независимого государства в Европе. Международное сообщество отреагировало на это российское нарушение международного права, приняв ряд санкций, и ПАСЕ присоединилась также к этой позиции», - сказала Зеленкова.

«Российские солдаты в скором времени появились в восточной части Украины для дестабилизации региона. Война продолжается два года, соседняя страна направляет солдат и военное оборудование. Россия очевидно нарушила международное право и нарушает права человека», - отметила докладчик.