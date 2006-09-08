Литвин считает Универсал сговором ради личных интересов

Подписание Универсала национального единства свидетельствует о сговоре политических партий и лидеров для реализации своих личных и корпоративных интересов.

Такое мнение высказал экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня в интервью газете «Известия в Украине».

«Партии отказались от своих обещаний, которые давали людям перед выборами, подписав Универсал национального единства, который не имеет никакого значения, но именно он засвидетельствовал, что произошел сговор политических партий и лидеров, которые поделили между собой Украину для реализации своих личных, корпоративных, групповых и партийных интересов», - сказал В.ЛИТВИН.

Исходя из этого, экс-председатель ВР считает преждевременным рассчитывать на принятие парламентом необходимых для общества законов.

Кроме того, по мнению В.ЛИТВИНА, подписание Универсала не может «за несколько часов объединить всю страну». «Нельзя в одночасье преодолеть разницу в психологии восприятия тех или иных ценностей Востока и Запада Украины. Поэтому объединить эти регионы можно не призывами-лозунгами, а только практической работой, чтобы люди почувствовали результат. Если человек занят и от этого получает удовольствие, он никогда не будет воевать. А когда у нас нет хлеба, а людям пытаются показать зрелище, которое каждый видит по-своему, это обычно приводит к столкновениям», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 3 августа после почти недельных переговоров Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с представителями политических сил, которые прошли в Верховную Раду, был подписан Универсал национального единства, в котором были сформированы основные принципы внутренней и внешней политики Украины.

Подписание документа позволило разблокировать работу парламента. В результате депутаты 4 августа избрали и привели к присяге судей Конституционного суда Украины, который до этого не работал почти год, дали согласие на назначение Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и утвердили новый состав правительства.