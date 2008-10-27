Ющенко из Анкары обратился к Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО способствовать решению политического кризиса в Украине и, в частности, призывает ее политическую силу не блокировать парламентскую трибуну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Анкаре.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он обращается к премьер-министру вспомнить свою преданность демократии и действовать в соответствии с Конституцией и законами Украины для того, чтобы как можно быстрее решить политический кризис в парламенте.

Он также подчеркнул, что блокирование парламентской трибуны может серьезно осложнить ситуацию. «Это не работа на демократию и стабильность», - сказал Президент, добавив, что «блокирование – это чрезвычайно плохой пример, который чрезвычайно дорого будет стоить украинской нации».