Ющенко досталось от Совета судей

Президиум Совета судей Украины заявляет о незаконности указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно ликвидации судов и назначении судей на административные должности.

Об этом говорится в распространенном сегодня обращении президиума Совета судей Украины к судьям Украины.

“Очередной политический кризис в который раз обострил разрушительные процессы в сфере правосудия. Правовой нигилизм властных и политических субъектов приобрел невиданные и недопустимые для цивилизованной страны формы и методы их деятельности. Стало обычным явлением их системное и беспрецедентное вмешательство в осуществление правосудия, давление на судей, неправомерное использование представителями власти предоставленных им полномочий для усиления зависимости судебных органов, втягивание их в политическую борьбу, навязывание неправовых подходов к решению споров и конфликтов”, - говорится в обращении.

По мнению президиума Совета судей, конкретными проявлениями нарушения конституционных принципов осуществления правосудия, гарантий самостоятельности судов и независимости судей стали действия субъектов политической деятельности после издания Президентом Украины 9 октября 2008 года указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.

“В первую очередь, речь идет об издании Президентом Украины в октябре 2008 года ряда указов, которыми без приведения оснований, предусмотренных Конституцией и законами Украины, и в не предусмотренном законом порядке осуществлялись назначения на судейские должности и освобождения от этих должностей, создание и ликвидация судов, перевод судей из одних судов в другие, назначение на административные должности в судах и освобождение от этих должностей, а также о фактах физического блокирования народными депутатами Украины и представителями силовых структур Окружного административного суда г. Киева, Киевского апелляционного административного суда, Высшего административного суда Украины, препятствование деятельности судей этих судов, в том числе во время пребывания их в совещательной комнате”, - заявляет президиум Совета судей.

По мнению Совета судей, такие действия могут привести к правовой нестабильности в государстве, подрыву правовых основ функционирования государственной власти, разрушению судебной власти, массовому нарушения прав и свобод граждан.

Судьи напоминают, что согласно ст. 92 Конституции Украины судоустройство, судопроизводство, статус судей определяются исключительно законами Украины. “В частности, пунктом 23 части первой статьи 106 Конституции Украины подчеркивается, что Президент Украины образует суды в предусмотренном законом порядке. Основания и порядок образования или ликвидации судов общей юрисдикции определено статьей 20 Закона Украины “О судоустройстве Украины”.

Процедуры избрания, назначения, перевода судей на должности и освобождения их от должностей определены статьями 126 и 131 Конституции Украины, а также законами Украины, в частности законами “О судоустройстве Украины”, “О статусе судей”, “О Высшем совете юстиции”.

“Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, ее нормы являются нормами прямого действия, а законы и другие нормативно-правовые акты, в том числе об образовании и ликвидации судов, назначении судей на должности и освобождение их от должностей должны приниматься на основе Конституции Украины (статья 8) и должны отвечать ей. Данное положение обязывает руководствоваться, в первую очередь, нормами Конституции Украины”, – отмечается в обращении Совета судей.

При этом, Совет судей также напомнил, что пленум Верховного Суда Украины в своем постановлении от 1 ноября 1996 года №9 “О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия” разъяснил, что суды при рассмотрении конкретных дел должны оценивать содержание любого закона или другого нормативно-правового акта с точки зрения его соответствия Конституции и во всех необходимых случаях применять Конституцию как акт прямого действия.

“Пленумом Верховного Суда Украины также разъяснено, что судам необходимо исходить из того, что нормативно-правовые акты любого государственного или другого органа (акты Президента Украины, постановления Верховной Рады Украины, постановления и распоряжения Кабинета министров Украины, нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым или решение Совета министров Автономной Республики Крым, акты органов местного самоуправления, приказы и инструкции министерств и ведомств, приказы руководителей предприятий, учреждений и организаций и т. п.) подлежат оценке на соответствие как Конституции, так и закону. Если при рассмотрении дела будет установлено, что нормативно-правовой акт, который подлежал применению, не отвечает или противоречит закону, суд обязан применить закон, регулирующий эти правоотношения (пункт 5 данного постановления)”, - сказано в обращении.

Президиум Совета судей Украины призывает судей “не поддаваться на шантаж и провокации, от кого бы они не исходили, не позволять использовать себя в политическом противостоянии, воздерживаться от вынесения решений, которые не имеют законных оснований и правового обоснования”.