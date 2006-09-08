Мэр Киева хочет, чтобы его приветствовали стоя
Подготовлены предложения по изменению регламента КГГА
Киевская городская государственная администрация хочет обязать своих чиновников приветствовать мэра Киева на совещаниях стоя.
Об этом говорится в предложениях по изменению регламента Киевгорадминистрации, подготовленных исполняющим обязанности заместителя председателя Киевгорадминистрации Владимиром Головачом.
"Если городской председатель прибывает на совещание во время его проведения другим лицом, то участники совещания здороваются с ним вставанием. Таким способом происходит приветствие с городским председателем перед началом совещания", - сказано в предложениях.
Кроме того, Головач предлагает дополнить регламент пунктами о том, что участники совещаний должны прибывать на него заблаговременно с необходимыми материалами и рабочими тетрадями.
Участники совещания должны занимать места в зале после прибытия мэра по его указанию.
По предварительному согласованию с мэром или уполномоченным им лицом, места в зале заседаний могут быть заблаговременно определены табличками с фамилиями.
Также Головач считает, что высказанные мэром поручения, помимо протокола, должны фиксироваться и участниками совещания в своих рабочих тетрадях.
Украинская правдасо ссылкой на Украинские новости